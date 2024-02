Vacature: Inkoopmanager met (bouw)technische affiniteit bij Roosdom Tijhuis Bonaire (M/V)

(fulltime 40u p/wk).

Ben jij een ervaren inkoopmanager die graag een bijdrage wil leveren aan de bloeiende vastgoedmarkt van Bonaire? Zoek niet verder! Roosdom Tijhuis Bonaire, een toonaangevende vastgoedontwikkelaar met een sterke reputatie, is op zoek naar een gedreven inkoopmanager om ons team te versterken. De ideale kandidaat heeft ervaring danwel affiniteit met de bouw en zal per 1 maart 2024 starten. Hij/zij krijgt de kans om deel uit te maken van onze veelzijdige bouwprojecten op het prachtige eiland Bonaire.

Over Roosdom Tijhuis Bonaire:

Roosdom Tijhuis Bonaire is een vooraanstaande ontwikkelende bouwer gevestigd in het zonovergoten Caribische deel van Nederland. Met een rijke geschiedenis en een sterke focus op kwaliteit, duurzaamheid en innovatie, dragen wij bij aan de groei en ontwikkeling van Bonaire. Ons team bestaat uit gepassioneerde professionals die streven naar excellentie in alles wat ze doen.

Multicultureel Team:

Bij Roosdom Tijhuis Bonaire zijn we trots op onze multiculturele en diverse werkomgeving. Ons team bestaat uit professionals van over de hele wereld. Wij verwelkomen kandidaten die zich als een vis in het water voelen binnen ons diverse team. We geloven dat de verscheidenheid aan achtergronden en perspectieven bijdraagt aan het succes van onze projecten.

Jouw rol als inkoopmanager:

Ter ondersteuning van de projectleiders, werkvoorbereiders en uitvoerders zijn ze op zoek naar een ervaren inkoper die als volwaardig sparringpartner functioneert voor hen en de volledige inkoop van onze organisatie uit handen kan nemen. Ervaring danwel affiniteit met de bouw is hierin zeker een pluspunt!

In de rol van inkoopmanager ben je binnen onze organisatie verantwoordelijk voor het effectief en efficiënt inkopen van bouwmaterialen en diensten voor onze projecten op Bonaire. Hierin schakel je op dagelijks niveau met projectleiding, werkvoorbereiding en de uitvoering om zo goed mogelijk in te kopen. Daarnaast werk je ook nauw samen met leveranciers en onderaannemers, om ervoor te zorgen dat de bouwprojecten soepel verlopen en voldoen aan de gestelde eisen.



Gezien de organisatie veel projecten uit eigen ontwikkeling maakt, ben je ook een sparringpartner voor de afdeling projectontwikkeling. Als manager Inkoop vergroot je op dagelijks niveau je kennis en inzicht van technische mogelijkheden, trends in de markt en alternatieve methodes en heb je uiteraard oog voor kostenbeheersing, kwaliteit en duurzaamheid.

Jouw verantwoordelijkheden:

Onderhandelen en afsluiten van inkoopcontracten met leveranciers en onderaannemers.

Beheren van de inkoopprocessen en zorgen voor tijdige leveringen.

Organiseren en beheren van transport/logistiek van Nederland naar Bonaire, gefaciliteerd vanuit Roosdom Tijhuis Nederland (Rijssen, OV).

Aansturen van je collega’s afdeling Inkoop, Logistiek en Magazijn.

Evalueren van leveranciersprestaties (kwaliteitsborging en controleren van de ingekochte goederen) en zoeken naar mogelijkheden voor optimalisatie.

Samenwerken met het projectteam om de inkoopbehoeften te identificeren en te vervullen.

Bijdragen aan kostenbesparingen zonder in te boeten aan kwaliteit en duurzaamheid.

Voorraadbeheer en voorraadoptimalisatie.

Jouw profiel:

De rol is een veelzijdige rol waarbij jij veel verantwoordelijkheid krijgt. Bij aanvang ben je direct één van de sleutelfiguren binnen onze organisatie. Werken onder druk, verantwoordelijkheid, ondernemerschap en zelfstandigheid zijn dan ook woorden die bij jou moeten passen als persoon.

Daarnaast ben en heb je:

Aantoonbare meerjarige ervaring als inkoper en leidinggevende, bij voorkeur in de bouwsector.

Een afgeronde opleiding in Inkoop, Transport/Logistiek, Bouwkunde of vergelijkbaar is een pre.

Uitstekende onderhandelingsvaardigheden en een resultaatgerichte instelling.

Kennis van de lokale bouwmarkt op Bonaire is een pre.

Sterke communicatieve vaardigheden en het vermogen om effectief in teamverband te werken.

Het beheersen van Spaans en/of Papiaments is een pre.

Wat bieden wij:

Een uitdagende en afwisselende functie in een groeiend bedrijf met een uitstekende reputatie.

De kans om betrokken te zijn bij opwindende bouwprojecten op Bonaire.

Een goed salaris, gebaseerd op jouw werkervaring.

Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een laptop en telefoon van de zaak.

Mogelijkheden voor persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Wij zorgen voor uitdagende (meerjarige) projecten.

Op korte termijn kunnen starten.

Ben jij de hands-on inkoopmanager die ons team komt versterken?

Solliciteer dan door je CV en motivatiebrief te sturen naar werkenbij@roosdomtijhuisbonaire.com.

We kijken ernaar uit om kennis met je te maken en samen te bouwen aan de toekomst van Roosdom Tijhuis Bonaire!