STINAPA lanceert boek over de bijzondere planten en kruiden van Bonaire

KRALENDIJK – Vorige week vierde STINAPA in het Washington Slagbaai Park de lancering van “Mata i Yerba di Mama Tera” (Planten en Kruiden van Moeder Aarde), geschreven door Denise de Jongh-Rekwest en in opdracht van STINAPA.

Volgens STINAPA genezen planten en kruiden al eeuwenlang mensen op Bonaire, maar helaas beginnen deze tradities te verdwijnen. “Met dit boek hopen we deze tradities levend te houden en het belang van onze culturele tradities te laten zien. Lezers zullen kunnen leren over de medicinale, genezende en traditionele toepassingen van onze inheemse planten, evenals onze geschiedenis,” zegt STINAPA.

Wijsheid

De organisatie is dankbaar voor de traditionele genezers en kruidendokters zoals George “Kultura” Thode, en Philomena Beaumont, die hun wijsheid hebben gedeeld om dit boek mogelijk te maken. Het boek is te koop bij het hoofdkantoor van STINAPA, zowel in het Engels als in het Papiaments.