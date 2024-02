Veel deelname voor eerste open Bonairiaanse sprint zwemkampioenschap

Veel deelnemers hebben zich ingeschreven voor het eerste open Bonairiaanse sprint zwemkampioenschap. In het buitenzwembad van Parke Tului zullen komend weekend ongeveer 100 deelnemers meedoen.

De organisatie van het eerste sprint zwemkampioenschap laat in een reactie weten blij te zijn met de vele deelnemers: ,,We gingen voor minimaal 75 deelnemers. Dit zijn er nu al meer. We zijn daarnaast enorm blij dat er ook twaalf zwemmers van de Special Olympics / FKPD mee gaan doen”.

Het zwemkampioenschap is voor iedereen en wordt georganiseerd op zaterdag 24 februari.