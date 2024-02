Eindelijk oplossing in zicht voor situatie bij Tanki Matrimonio

KRALENDIJK – Na jaren van voortslepende problemen en frustraties, ligt er nu eindelijk een oplossing in het verschiet voor de problematiek van met name de afwatering bij Tanki Matrimonio.

Gedeputeerde van Infrastructuur, Anjelica Cicilia, legde op vrijdag uit dat het Openbaar Lichaam nu werkt aan concrete afspraken met de projectontwikkelaar, om zo in gezamenlijkheid de problemen op te lossen.

De bewoners van de wijk zijn, na elke regenbui van betekenis, de wanhoop nabij doordat hele straten veranderden in een modderpoel. Al jaren lang is er sprake van een getouwtrek over wie de verantwoordelijkheid draagt voor het feit dat de infrastructuur en het wegennet in de wijk nooit werden afgemaakt.

Verantwoordelijkheid

“Beide partijen moeten hier hun verantwoordelijkheid nemen en doen wat er van hen wordt verwacht. We hebben hier constructieve gesprekken over gevoerd met de projectontwikkelaar en we hopen zeer binnenkort ook gezamenlijk aan te kunnen kondigen welke afspraken zijn gemaakt om te komen tot een oplossing voor dit langslepend probleem”, aldus Cicilia.