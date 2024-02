Gedeputeerde Clark Abraham: ‘Vorig BC begrootte niets voor exploitatie dragstrip’

De beloofde dragstrip werd een platform om te ‘feveren’. Erger is dat niks is begroot voor de verdere aanleg of exploitatie. Foto: ABC Online Media

KRALENDIJK- Het vorige Bestuurscollege, gesteund door UPB en MPB, heeft geen zorg gedragen voor financiering van een dragstrip op het eiland.

Dat zei gedeputeerde van Financiën Clark Abraham tijdens de wekelijkse persconferentie op vrijdagmiddag in antwoord op vragen van de pers, waarom er momenteel niets gebeurt met de faciliteit.

Abraham toonde zich kritisch over het project. “Het is een feit dat het vorige bestuurscollege geen enkel plan heeft gemaakt, noch geld gereserveerd heeft om deze faciliteit te exploiteren.” Abraham merkte ook op dat de toegezegde faciliteit, maar zeer ten dele is gerealiseerd.

“Er is beloofd om een ​​dragstrip aan te leggen, maar uiteindelijk is het een platform geworden om op te feveren. Dat is niet hetzelfde, en ook niet wat is beloofd. Er werd ook gezegd dat er 400.000 dollar vrijgemaakt was om de dragstrip aan te leggen, maar van dat bedrag kun je echt geen racestrip realiseren”, aldus Abraham.

Abraham gaf ook aan dat er inmiddels door sportafdeling Indebon is bevestigd dat er voor de jaren 2024 en 2025 geen plan is opgesteld om de faciliteit te laten draaien, of te financieren.

Verkiezingen

De gedeputeerde van financiën merkte ook op dat de belofte om de racebaan aan te leggen, niet los kan worden gezien van de verkiezingen die vorige jaar zijn gehouden. “Het is wel heel opmerkelijk dat vlak voor de verkiezingen begonnen werd met de uitvoering van dit project”.

Abraham vond ook dat inwoners van het eiland zich kritischer moeten tonen als het gaat om wat hij omschreef als loze beloften van politici of bestuurders.

“Als beweerd wordt dat er geld is gereserveerd voor iets, vraag dan waar in dat de begroting staat. Als mensen je dat niet zwart op wit kunnen laten zien, kan je er rustig van uitgaan dat het geld niet is gereserveerd”, besloot Abraham.