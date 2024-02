Agenten KPCN ontstemd over dienstwapenverbod in vrije tijd

KRALENDIJK- Onder agenten van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) is onrust ontstaan over een zogenaamde ‘dienstorder’ waarbij bekend is gemaakt dat de agenten hun dienstwapen niet langer buiten werktijd mogen dragen.

Tot zover mochten wapen dragende agenten, ook in hun vrij tijd, het dienstwapen bij zich hebben en dit zelfs gebruiken, mocht daar aanleiding toe zijn.

De dienstorder kan niet los worden gezien van recente incidenten op vooral de bovenwindse eilanden. Op Saba trok een ogenschijnlijk aangeschoten agent daar een vuurwapen, wat leidde tot grote verontwaardiging binnen de gemeenschap. Amper enkele dagen raakten agenten buiten dienst op St. Eustatius betrokken bij een vechtpartij op straat.

Vakbond

Vakbond NAPB-BES wil nog niet diep inhoudelijk op het vraagstuk ingaan, maar geeft wel aan het er op voorhand niet noodzakelijkerwijs achter te staan. “Er zijn dagelijks incidenten en niet alleen binnen ons korps, maar ook bij korpsen in omliggende eilanden en in Nederland. Toch leiden die incidenten niet tot een algemeen verbod voor vuurwapen dragende agenten om hun dienstwapen in vrije tijd bij zich te hebben”, zegt Thaise Isidora Lo-A-Njoe in een reactie op radiostation Live99.

De vakbondsvrouw zegt dat als er incidenten zijn waarbij bepaalde agenten over de schreef gingen, die agenten moeten worden aangepakt. “Maar dat betekent nog niet dat er een algemene dienstorder uit zou moeten gaan, die voor iedereen geldt”.

Intern

Een woordvoerder van KPCN bevestigt op vrijdagmiddag dat de dienstorder is uitgegaan. Volgens de woordvoerster betreft het echter een interne kwestie, die ook binnen het Korps zelf zal worden geadresseerd. Vanuit de politieleiding is niet actief naar de pers gecommuniceerd over het besluit zelf.