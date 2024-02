Werkzaamheden Parke Tului en drijvend zwembad in volle gang

KRALENDIJK- De werkzaamheden bij het Parke Tului en het drijvende zwembad zijn in volle gang. Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) kondigde eerder aan dat het zwembad in zee enige tijd gesloten zou zijn.

Op dit moment wordt gewerkt aan het aanbrengen van een speciale ramp, zodat ook minder valide gebruikers op de drijvende vlotten kunnen komen.

Daarnaast wordt gewerkt aan het aanbrengen van een nieuwe cement laag op het stuk pier dat naar het drijvende zwembad loopt.

Populair

Hoewel er initieel veel scepsis was over het project, is dat inmiddels omgeslagen in enthousiasme. Het drijvende zwembad is niet alleen populair als het gaat om diverse wedstrijden die in zee plaatsvinden, maar wordt ook voor creatieve doeleinden graag gebruikt.

Komende week zal het zwembad weer gebruikt kunnen worden. Op 24 februari worden namelijk de eerste open Bonaire sprint zwemkampioenschappen georganiseerd.