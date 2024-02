Weekend weerbericht van Bonaire: droog weekend

Net zoals afgelopen week, zal het dit weekend droog blijven op Bonaire. De wind neemt toe en zal op zaterdag snelheden halen tot 31 knopen.

De uitbreiding van een hoge drukgebied zal de weersomstandigheden op Bonaire beïnvloeden. Het weer zal voornamelijk droog zijn. Tevens is er wederom Sahara-stof in de lucht, die op het eiland zal neerdalen. Over het algemeen zal het de komende dagen gedeeltelijk bewolkt zijn. Een lokale bui op vrijdagochtend zou mogelijk zijn.

De wind komt uit het oosten op vrijdag krachtig (19 tot 28 knopen wind), maar zal op zaterdag nog iets aantrekken (23 tot 31 knopen wind). Zondag zal de wind vergelijkbaar zijn met die van zaterdag.