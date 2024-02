Overheid Bonaire doet onderzoek naar uitstoot verbrandingsoven Selibon

KRALENDIJK- Deze week heeft afdeling Publieke Gezondheid (PG) van het Openbaar Lichaam Bonaire een depositie onderzoek gedaan in het gebied direct rondom de verbrandingsoven van Selibon.

Hiermee wil de afdeling nagaan of in die omgeving bepaalde schadelijke stoffen voorkomen die mogelijk uit de verbrandingsoven of andere lokale brandhaarden op de grond terecht zijn gekomen.

We hebben veel klachten gekregen uit de buurt. Hierdoor zijn we tijdelijk gestopt om de verbrandingsoven te gebruiken

Er wordt op twee manieren gemeten. Allereerst worden stofmonsters van de grond genomen. Daarnaast worden eieren van kippen uit deze omgeving verzameld. Ter vergelijking zullen ook stofmonsters en eieren uit andere omgevingen van Bonaire worden genomen en getest. Voor dit onderzoek is een onafhankelijke expert aangetrokken.

Selibon gaat resultaten delen

In een reactie op het onderzoek laat een woordvoerder van Selibon het volgende weten: ,,We hebben veel klachten gekregen uit de buurt. Ondanks dat we al verschillende metingen in het verleden hadden gedaan met de brandweer. Toch is het een probleem geworden. Hierdoor zijn we tijdelijk gestopt om de verbrandingsoven te gebruiken. Deze oven werd gebruikt voor het verbranden van biomedisch afval, officiële documenten en drugs. Selibon zal zich aan de ISO-normen moeten houden. Daarnaast willen wij dat er ook geen gevaar is voor de omgevenden. De resultaten van het onderzoek zal met iedereen gedeeld worden”, aldus een woordvoerder van Selibon”.