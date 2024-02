Kustwacht neemt 29 vechthanen in beslag tijdens controle op boot met bestemming Bonaire

Tijdens een recente operatie heeft de Kustwacht van Curaçao, op last van het Openbaar Ministerie, 29 vechthanen in beslag genomen. Deze actie vond plaats tijdens een routinecontrole op een boot die uit Aruba kwam, gedetecteerd door het Maritiem Operatie Centrum (MOC) van de Kustwacht op 31 januari.

Een Metal Shark patrouilleboot werd naar het vaartuig gestuurd, waarbij kustwachters een inspectie uitvoerden en de aan boord zijnde documenten controleerden. Uit de papieren bleek dat de boot 37 levende kippen en hanen naar Curaçao zou exporteren, maar in werkelijkheid waren er 29 vechthanen aan boord.

De bemanning gaf aan dat hun eindbestemming Bonaire was, niet Curaçao. Zowel Curaçao als Bonaire verbieden de import van vechthanen.

Na de controle bood de Kustwacht de kapitein twee opties, in overleg met het OM: terugkeren naar Aruba met de hanen of ze in beslag laten nemen door de Kustwacht. Na overleg met de eigenaar van de vechthanen op Bonaire, besloot deze afstand te doen van de dieren. Vervolgens zijn de hanen op bevel van het OM in beslag genomen. Na de inbeslagname zijn de dieren overgedragen aan de Veterinaire Dienst.