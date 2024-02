Raadslid Jummy Wout (MPG) meent vertrouwelijke stukken Eilandsraad op straat te mogen gooien

KRALENDIJK- Het enige raadslid van de Movementu di Pueblo Boneriano (MPB) meent dat er niks op tegen is om vertrouwelijke stukken van de eilandsraad met derden te delen. Sterker nog, het raadslid en tevens fractieleider is van mening dat dat zelfs zijn taak is als raadslid.

Het wat opmerkelijke standpunt van Wout kwam op maandag naar voren in het praatprogramma ‘Tra’i Notisia’, gepresenteerd door Norwin (Nòchi) Willem. In de discussie over het houden van een vergadering achter gesloten deuren over het standpunt van de eilandsraad inzake veranderingen in de WolBES en FinBES zei Wout dat hij het als zijn taak zag om, in het kader van de transparantie, informatie te delen met de bevolking.

Hoewel Willem zijn gast nog probeerde af te remmen en hintte op de potentiële strafbaarheid van het delen van vertrouwelijke stukken van de eilandsraad, wist Wout van geen ophouden.

Embargo

Het raadslid, dat zich door zijn vaak ongepaste of slecht getimede vragen en opmerkingen toch al niet het aller snuggerste lid toont van het eilandelijke parlement wist vervolgens niet wat het woord ‘embargo’ betekent, als het gaat om stukken die (nog) niet publiek gemaakt mogen worden. “Embargo, wat is dat eigenlijk”, vroeg Wout aan Willem.

Intriges

Het eiland is de afgelopen week in de ban van de politiek intriges, onder meer door de discussie omtrent de eind vorig jaar vastgestelde regeling voor het budget voor ondersteuning van de fracties in de eilandsraad. Hoewel Wout, samen met de voltallige raad vóór de regeling stemde, meende hij achteraf dat de bedragen in de regeling ergens in het proces stiekem werden veranderd. Collega-partijen PDB, UPB en M21 blijken daar aanzienlijk genuanceerder over te denken.

Er zijn ook politieke waarnemers die denken dat de MPB er op uit is Wout zichzelf in een onmogelijke positie te manoeuvreren. Dit zou leiden tot het opstappen van het raadslid, waarna zijn zetel kan worden ingenomen door een meer ervaren lid van de blauwe partij.