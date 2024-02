Nieuw kwaliteitsonderzoek Scholengemeenschap Bonaire op komst

De inspectie van het onderwijs is van 4 maart tot en met 20 maart op de Nederlandse Antillen om een nieuw kwaliteitsonderzoek te doen binnen de Scholengemeenschap op Bonaire. Wanneer zij Bonaire precies aandoen in deze periode, is nog niet bekend.

Elke twee jaar wordt de scholengemeenschap op Bonaire getoetst door inspecteurs. De laatste keer dat dit was gedaan was in 2022. Een nieuw gepland onderzoek zal gedaan worden in de periode 4 tot en met 20 maart 2024.

Het onderzoek wordt gedaan om te kijken of het kwaliteitszorgsysteem van de scholen naar behoren werkt. Samen met de school en het bestuur wordt er gekeken naar verdere kwaliteitsverbetering. Er zal worden gekeken: ‘Wat gaat goed?’, ‘Wat kan beter’ en ‘Wat moet beter’.