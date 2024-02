JetAir probeert het nog maar weer eens met Bonaire

WILLEMSTAD/KRALENDIJK- Wellicht met de gedachte in het achterhoofd dat driemaal scheepsrecht is, gaat JetAir voor de derde maal proberen geregelde vluchten uit te voeren tussen Curaçao en Bonaire.

De eerste poging dateert van vorig jaar, toen de carrier grootscheeps aankondigde ook op Bonaire te gaan vliegen. De driekhoeksvluchten, uitgevoerd met het Fokker 70 straalvliegtuig bleken geen succes. Dat had enerzijds te maken met het feit dat de vluchten op de heen- of de terugweg via Aruba gingen, waardoor de reistijd relatief lang bleek. Daarnaast waren de aankomst- en vertrektijden niet bepaald gunstig en ten derde is het toestel relatief duur voor vluchten tussen de eilanden.

Een tweede poging van de luchtvaarmaatschappij dateert van het laatste kwartaal van 2023. Opnieuw werden de vluchten met veel bombarie aangekondigd. Deze keer zouden de vluchten worden uitgevoerd met een gewetleast ATR toestel, ingehuurd van een derde maatschappij. Hiervoor kreeg de maatschappij de papieren echter niet rond. Hoewel al verschillende tickets waren verkocht voor de vluchten, zag JetAir zich genoodzaakt reeds geboekte tickets weer terug te betalen.

Maart

Op dinsdag werd door JetAir voor de derde keer de start van de vluchten aangekondigd, nu vanaf begin maart 2024. Hierbij is het plan dat luchtvaartmaatschappij JetAir 6 dagen per week, twee vluchten per dag uitvoert tussen Bonaire en Curaçao. Alleen op zaterdag zal niet worden gevlogen.

Ook in dit plan zullen de vluchten worden uitgevoerd met een toestel dat inclusief bemanning van een andere maatschappij wordt ingehuurd. Het gaat dit keer om een Saab340 toestel, hetzelfde type toestel waarmee Z Air vliegt.

Prijs

Het speciale promotarief dat JetAir aanbiedt ligt met 190 dollar per retourvlucht iets lager dan de prijzen die Divi Divi en Z Air hanteren. Bij het normale ‘basic’ tarief ligt de prijs met 210 dollar juist iets hoger dan bij de directe concurrenten het geval is.