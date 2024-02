Voormalig griffier eilandsraad Bonaire ziet ‘overal moreel verval’

KRALENDIJK- In een opiniebijdrage ziet de voormalig griffier van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) Willem Cecilia, overal signalen van wat hij omschrijft als ‘moreel verval’.

Volgens Cecilia wordt er na een intereilandelijke top tussen de drie BES-eilanden volop gediscussieerd over zowel de eilandsraad als het bestuurscollege. Cecilia wijst op een commentaar van historicus Arthur Sealy, die zich ook kritisch toont. Sealy -en met hem Cecilia- zijn van mening dat recente discussies over gedrag binnen zowel het eilandelijke parlement, als het optreden van leden van de bestuurscollege het aanzien van instituten op het eiland in negatieve zin beïnvloed.

“We kunnen spreken van morele neergang wanneer er geleidelijk erosie optreedt van uw ethische principes, waarden en normen in uw gemeenschap. Dit manifesteert zich op verschillende manieren, zoals een afname van vertrouwen, een afname van empathie en mededogen, minachting voor eerlijkheid en integriteit, en gebrek aan verantwoording”, aldus Cecilia.

Volgens Cecilia worden, sinds het aantreden van het nieuwe bestuurscollege, allerlei morele principes losgelaten, zoals het streven naar hoogwaardig toerisme, de vaststelling van het Ruimtelijk Ontwikkelingsplan en de achteruitgang van gebieden die belangrijk zijn voor de landbouw.

“Om het toerisme te laten bloeien, moeten wetten en regels worden herzien en moet er strenger worden gecontroleerd, en er moet een bewustwordingscampagne komen om het illegaal dumpen van afval in de natuur te stoppen. Maar wat gebeurt er? Er wordt liever openlijk gevochten met Selibon en de afgelopen weken zijn er complete autowielen in het bos gedumpt en een vuilnisbelt zakt in de natuur en blokkeert zo een zijweg door het platteland zoals nog nooit eerder is gebeurd”.

Scepsis

Opvallend is dat Cecilia, in plaats van bijval, op Sociale Media ook veel hoon ontvangt op zijn opinie. Willem wordt daarmee door velen in het kamp van het voormalige UPB/MPB bestuurscollege geplaatst. De naar huis gestuurde bestuurders roeren zich de afgelopen dagen flink. In een ware mediacampagne wijzen zij er steeds op dat het bestuurscollege gevormd door PDB, M21 en de factie Vrolijk haar werk niet goed zou doen.

Vooral bij de tot één enkele zetel gereduceerde MPB lijken de druiven zuur. De partij stemde zelf mee vóór een vergoeding van de fracties in de eilandsraad, maar stelt nu dat documenten zonder hun medeweten zijn gewijzigd.

Daarnaast wijzen veel lezers ook op het feit dat de ongebreidelde groei van het toerisme, met onder meer een verdubbeling van het aantal hotelkamers, vooral onder het bestuur van MPB en UPB tot stand is gekomen en nauwelijks op het conto van een amper 100 dagen zittend bestuurscollege kan worden geschreven.