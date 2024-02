Vacature Future Coaches Curaçao

Future Goals is een programma opgezet door Sandals Resorts en AFC Ajax dat zich uitstrekt over het Caribisch gebied en kinderen aanmoedigt om van voetbal te genieten en samen te spelen. Future Goals gebruikt visnetten die uit de oceaan zijn gehaald en plastic afval om kleurrijke voetbaldoelen te maken. Al twee jaar wordt dit Future Goals programma op 22 basisscholen gegeven door onze Future Coaches. Via deze vacature oproep zijn wij op zoek naar nog meer Future Coaches om ons team te versterken.

Word jij één van onze Future Coaches?

Half mei 2024 is AFC Ajax op Curaçao om de opleiding tot Future Goals Coach te verzorgen. Als coach geven we je de kans om als (bij)baan aan de slag te gaan en het Future Goals programma te verzorgen voor de groepen 6 van basisscholen op het eiland. Het programma gebruikt de kracht en het plezier van voetbal om kinderen ‘life skills’ en het belang van goed omgaan met hun leefomgeving te leren.

Interesse? Voor de volledige vacaturetekst kan je onze site bezoeken. Aanmelden kan tot 4 maart 2024 door een mail te sturen naar info@futuregoals.com met je CV en motivatiebrief.