UPB gaat op zoek naar nieuwe partijleider

KRALENDIJK – De Union Patriotiko Boneriano (UPB), momenteel vertegenwoordigd met drie zetels in de eilandsraad, begint aan de zoektocht naar een nieuwe partijleider.

Dat meldt de partij in een verklaring op maandagavond. De behoefte aan een nieuwe leider is ontstaan doordat de interim-leider van de partij, Maritsa Silberie, is benoemd tot hoofd Onderwijs bij het ministerie van OCW. Hoewel de UPB haar trots uitspreekt over de benoeming van Silberie en haar alle succes wenst in haar nieuwe functie, acht de partij het ook noodzakelijk om op zoek te gaan naar een nieuwe partijleider.

De partij erkent in het bijzonder het werk dat Silberie de afgelopen tijd voor de partij heeft verricht.

Tijdens de zoektocht zal oud-gedeputeerde en voormalig partijleider Kroon optreden als tijdelijke woordvoerder van de groene partij.

Principes

De UPB benadrukt dat zij een partij is die zich laat leiden door principes, ontwikkeling en het centraal stellen van de mens. “Vanuit deze visie zullen wij de komende maanden op zoek gaan naar onze nieuwe partijleider”, aldus het persbericht.