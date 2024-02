Slagbomen Wilhelminaplein moeten helpen bij verkeersregulering

KRALENDIJK – Nieuwe slagbomen bij het parkeerterrein naast het Wilhelminaplein moeten helpen om het verkeer beter te organiseren. Het parkeren op dit terrein zou hierdoor beter geregeld kunnen worden.

Sinds een tweetal weken zijn er nieuwe slagbomen geplaatst bij het Wilhelminaplein. Deze staan zowel aan de kant van de Julio A. Abraham Boulevard als bij de kaya C.E.B. Hellmund. Bij het arriveren van een cruiseschip, is er tot nu toe altijd iemand aanwezig die met een ijzeren ketting auto’s in of uit laat. De nieuwe slagbomen zouden het proces van in- en uitrijden makkelijker kunnen maken. Hoe en wanneer de slagbomen operationeel gaan worden, is nog niet bekend.