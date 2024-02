Raadslid Yona Chirino (UPB): Topoverleg Bonaire, Sint Eustatius en Saba zeker geen flop

KRALENDIJK – Volgens raadslid Yona Chirino-Felida (UPB) kan er geenszins gesproken worden van een ‘flop’ als het gaat om een recente conferentie op Sint Maarten, waar Bonaire, Sint Eustatius en Saba bijeenkwamen om te praten over voorgestelde veranderingen in de WolBES en FinBES.

Dat zei Chirino zaterdagmiddag, vergezeld door collega Roderick Groenman, in het radioprogramma ‘Op de Klippen’ van Mega FM.

De raadsleden van de groene partij werden uitgenodigd door ‘Op de Klippen’, nadat de Nederlandse nieuwssite Dossier Koninkrijkrelaties de top had beschreven als een complete flater.

“Ik vind het onacceptabel dat de inspanningen van deze drie eilanden op deze manier door een buitenstaander worden gebagatelliseerd. Ook ben ik het er niet mee eens dat we van een flop kunnen spreken. We zijn het eens geworden over 17 van de in totaal 21 punten waarover we gezamenlijk hebben gesproken”, zei Chirino, die dat ziet als een behoorlijk resultaat.

Chirino toonde zich erg kritisch over de berichtgeving van journalist René Zwart van Dossier Koninkrijksrelaties. “Wat is de agenda van René Zwart? Voor wie doet hij dit? Wat wil hij bereiken?”, waren enkele van de vragen die Chirino stelde in het programma. Chirino suggereerde ook dat Zwart zijn informatie ontvangt van bepaalde personen die daarmee een politiek motief hebben. “Zwart was niet aanwezig op de conferentie op Sint-Maarten, maar toch beschikt hij over bijna alle informatie. Dat betekent dat die hem door bepaalde mensen wordt toegespeeld,” zei Chirino. Het UPB-raadslid suggereerde ook dat er ook wel vermoedens zijn door wie de informatie wordt doorgespeeld, maar daarover nu geen beschuldigingen te willen uiten. “Maar de dag zal komen dat alles duidelijk wordt,” concludeerde Chirino.

Waardevol

Ook raadslid Groenman zegt dat de gesprekken tussen de drie eilanden waardevol en van groot belang waren. “Jarenlang hebben we al geprobeerd te komen tot een overleg tussen de drie eilanden. Hoewel het drie zeer verschillende eilanden zijn, elk met zijn eigen uitdagingen, zijn er veel belangrijke zaken die alle drie de eilanden aangaan. Bijvoorbeeld, wat gebeurt er met de functie van de Rijksvertegenwoordiger als deze wordt afgeschaft? Wat komt ervoor in de plaats? Vinden we het bijvoorbeeld wenselijk dat iemand die in Den Haag zit de taken van de Rijksvertegenwoordiger overneemt? De Rijksvertegenwoordiger is tenminste nog lokaal aanwezig en weet wat hier gebeurt,” aldus Groenman.