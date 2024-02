Vacature voor pedagogisch medewerker

Bubbles care is een kleinschalige kinderopvang. We bieden opvang aan kinderen van 2 t/m 12 jaar in de vorm van peuteropvang, NSO, en zorggroep.

Bubbles care is een unieke opvang. Rust, ruimte en respect staan centraal.

Wat wij belangrijk vinden is kwaliteit, professionaliteit en individuele aandacht naar ons kinderen toe. Kinderen kunnen zich daardoor vanuit een geborgen en veilige omgeving in hun eigen tempo ontwikkelen. We stimuleren ‘onze’ kinderen om het beste uit zichzelf te halen.

Door een kind te vormen, versterken en stimuleren dragen we ons steentje bij.

Met veel plezier gaat Bubbles Care zijn team uitbreiden. Daarom zijn we op zoek naar jou!

Wie ben jij:

Jij bent een vrolijke, spontane en sociale pedagogisch medewerker. Je hebt een luisterend oor en zit vol goede ideeën om elke dag leuk te maken voor de kinderen. Je bent collegiaal en brengt positiviteit mee in je werk. Een werkdag met kinderen geeft je energie. Elke werkdag breng jij weer een gezonde dosis creativiteit met je mee! Snel schakelen en aanpassen aan situaties is voor jou ook geen enkel probleem.

Functie-eisen:

Afgeronde pedagogische opleiding MBO 3 of 4 Onderwijsassistent, SPW of gerelateerde opleiding Stressbestendig

Proactieve houding

Beschikt over goede communicatieve vaardigheden collegiaal en kan goed samen werken

Beheerst Papiaments en Nederlands

Wat bieden we:

Salaris is conform het wettelijke schaal

32.5 of 40 uur contract

Ruimte voor eigen inbreng

Werken in een gezellig, enthousiast en professioneel team Training en cursus voor de professioneel ontwikkeling.

Spreekt deze functie je aan, mail dan je motivatiebrief naar Bubblescarebonaire@gmail.com.

Naam bedrijf:

Youth Development

Contactpersoon:

Marijenia Paulina

Plaats:

Bonaire

Adres:

Nawati, Kaya Plata 24

E-mail:

Bubblescarebonaire@gmail.com

Telefoon:

+599 7824668