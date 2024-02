Gedeputeerde Abraham bezoekt Burgerzaken voor verbetering dienstverlening

KRALENDIJK – Gedeputeerde Clark Abraham heeft op donderdag een bezoek gebracht aan de afdeling Burgerzaken, om daar te spreken over de mogelijkheden om de dienstverlening aan burgers op het eiland te verbeteren.

Abraham benadrukte tijdens het bezoek de inzet en toewijding van het personeel. “Er is ook al enige tijd onvoldoende gehoor geweest voor klachten bij de medewerkers over zaken die verbetering behoeven. De lange wachttijden liggen dan ook zeker niet aan de inzet van de medewerkers”.

Abraham gaf al eerder aan dat het bestuurscollege ten zeerste beseft dat de dienstverlening naar een hoger peil moet worden getild, maar gaf ook aan dat de problemen zich in de loop der jaren hebben opgestapeld. “Het zal daarom nog wel enige tijd duren voor de problemen zijn opgelost en de achterstanden zijn weggewerkt”, zegt Abraham. Ook gaf de gedeputeerde aan dat er geïnvesteerd zal moeten worden in betere apparatuur.

Excuses

Abraham bood tijdens zijn bezoek zijn excuses aan richting, zowel richting de medewerkers van de dienst, als aan de inwoners van het eiland. “Klachten zijn door het Openbaar Lichaam te lang niet serieus genomen. Dat moet nu echt beter”. De gedeputeerde zal binnenkort weer een vervolgbespreking hebben met de medewerkers van de dienst.

Er is al een geruime tijd sprake van vaak wekenlange wachttijden voor het aanvragen of ophalen van diverse documenten, zoals rijbewijzen, paspoorten of een nieuwe identiteitskaart. Dit leidt, begrijpelijk, tot ontevredenheid en klachten.