Brandweerlieden Sint-Eustatius bevorderd tot rang van manschap A

ORANJESTAD- Victor Santos, Gershon Herrera en Ricky Santos van Brandweerkorps Caribisch Nederland (BKCN) – vestiging Sint Eustatius – zijn bevorderd tot de rang van manschap A.

Met de rang kunnen ze alle basisvaardigheden van het veelzijdige brandweervak en mogen ze nu deelnemen aan inzetten van de brandweer.

De opleiding van manschap A is intensief en stoomt brandweermannen en brandweervrouwen klaar voor het echte werk. Ze leren alles wat ze moeten weten op het gebied van brandbestrijding, technische hulpverlening en brandgevaarlijke stoffen. Ook leren ze hoe ze moeten handelen in kritieke situaties en het werken in teamverband. Daarnaast trainen ze veel tijdens de opleiding. Victor, Gershon en Ricky hebben de opleiding succesvol doorlopen en mochten hun strepen in ontvangst nemen.

Overhandiging

Waarnemend brandweercommandant Marvin Dollison en ploegleider en bevelvoerder Wayne Maharaj hebben met trots hun strepen vastgespeld en hun diploma overhandigd. Bij deze feestelijke ceremonie waren ook familie en brandweercollega’s aanwezig. BKCN feliciteert Victor, Gerson en Ricky met hun bevordering.