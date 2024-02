Vacatures Recherchesamenwerkingsteam Curaçao en Sint-Maarten

Het Recherchesamenwerkingsteam (RST) is onderdeel van een samenwerkingsverband tussen Nederland, Aruba, Caribisch Nederland (Bonaire, Saba en Sint Eustatius), Curaçao en Sint Maarten. In dit verband werken de landen samen op het gebied van de recherche. De focus ligt op de aanpak van grensoverschrijdende en rechtsorde schokkende criminaliteit. Dit wordt onder andere gedaan door het verrichten van opsporingsonderzoeken en de gezamenlijke verwerking van informatie te verbeteren.

Het Recherchesamenwerkingsteam (RST) zoekt nieuwe collega’s

Locatie: Curaçao

Financieel Rechercheur (2fte’s)

Informatie Rechercheur (1fte)

Locatie: Sint Maarten

• Informatie Rechercheur (1fte)

We nodigen gekwalificeerde kandidaten die aan het profiel voldoen uit om hun motivatiebrief en CV aanleveren tot uiterlijk 25 februari 2024 via vacature.balancecaribbean.com. Raadpleeg de QR Code voor meer informatie over de functie en om te solliciteren.

Uitsluitend sollicitaties via het sollicitatieformulier op de website van Balance Recruitment worden in behandeling genomen.