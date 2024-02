Vacature Property Manager/Rental Agent van luxe Villas

Qvillas is al jaren gespecialiseerd in de verhuur, beheer en verkoop van luxe Villa’s op Bonaire. Door de enorme groei in toerisme op het eiland zijn wij per direct op zoek naar jou om ons team te komen versterken als Property Manager / Rental Agent!

Binnen ons bedrijf ben jij onder meer verantwoordelijk voor het beheer van de prachtige Villa’s die wij in onze portefeuille hebben. Denk hierbij aan het checken van de Villa’s, oplossen van eventuele storingen, contact onderhouden met huiseigenaren. Jij zorgt ervoor dat onze Villa’s in topconditie zijn! Ook zal je een ondersteuning zijn voor de verhuur met betrekking tot check in/check outs. Het is een veelzijdige functie waarin je veel zelfstandig zal moeten werken.

Wij zijn op zoek naar iemand die:

Representatief is

Enthousiast

Klant/gastgericht

Stressbestendig

Flexibel

Zelfstandig kan werken

Communicatief vaardig is in zowel Nederlands en Engels

Papiamentu en/of Spaans is een pré

In bezit is van een eigen auto

Bereid is om ook in de weekenden/avonden check-ins/outs te verzorgen

Wij bieden:

38 uur contract

Passend salaris bij de functie

Gezellig team

Informele werksfeer

Ben je geïnteresseerd? Stuur dan zo snel mogelijk je CV + motivatie brief voor 20 februari naar info@qvillas.com.