Toerisme Bonaire houdt groeitrend vast in eerste maand 2024

KRALENDIJK – Voorlopige resultaten tonen aan dat Bonaire in januari 2024 16.905 verblijfstoeristen heeft verwelkomd.

In 2023 bedroeg het totale aantal bezoekers 16.483, vergeleken met 14.800 in 2019, wat wijst op een positieve trend. Dit vertegenwoordigt een stijging van ongeveer 2,55% van 2023 tot 2024 en een aanzienlijke groei van ongeveer 14,55% van 2019 tot 2024.

Nederlandse bezoekers maakten 47% van het totaal uit, gevolgd door Amerikanen met 29,3%. Curaçao, Canada, Duitsland en Aruba leverden ook aanzienlijk bij aan de toeristische sector.

Nieuwkomers

In 2024 zag Bonaire een toename van 22% in Amerikaanse bezoekers en een stijging van 46% in Canadese bezoekers. 44% van de bezoekers bezocht het eiland voor de eerste keer. Volgens TCB is het eiland zowel sterk in het aantrekken van nieuwe, als vasthouden van terugkerende bezoekers.