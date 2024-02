Vacature Junior Jurist (32 uur) Sint Maarten

De Gouverneur vertegenwoordigt de Koning in Sint Maarten en is daarmee hoofd van de regering van Sint Maarten. De Gouverneur oefent zijn bevoegdheden uit onder de verantwoordelijkheid van de ministers van Sint Maarten, die op hun beurt verantwoording schuldig zijn aan de Staten van Sint Maarten.

De Gouverneur vertegenwoordigt ook de regering van het Koninkrijk. Als koninkrijksorgaan waakt hij over het algemeen belang van het Koninkrijk, draagt hij zorg voor de uitvoering van Rijkswetten, Algemene Maatregelen van Rijksbestuur en internationale verdragen en houdt hij toezicht op de naleving daarvan. In dit kader krijgen burgers vooral te maken met de uitvoering door de Gouverneur van de Paspoortwet en de regelgeving op het terrein van visa (verstrekking van reisdocumenten en visa) en de uitvoering van de Rijkswet op het Nederlanderschap (naturalisatie en optie).

De Gouverneur van Sint Maarten wordt in zijn werkzaamheden ondersteund door het Kabinet van de Gouverneur. Voor de juridische werkzaamheden is het Kabinet op zoek naar een

JUNIOR JURIST (32 uur)

Taken:

Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de constitutionele orde van Sint Maarten. Je bent verantwoordelijk voor de toetsing van ontwerpbesluiten aan hogere regelgeving van het land Sint Maarten en het Koninkrijk. Je adviseert de Gouverneur en de directeur daarover en treedt op als eerste aanspreekpunt van het Kabinet in juridische aangelegenheden. Je bouwt een netwerk op met Sint Maartense ambtenaren en onderhoudt dat. Als jurist volg je en analyseer je ontwikkelingen of vraagstukken op staatsrechtelijk, juridisch en bestuurlijk terrein. Daarnaast adviseer je over de afkondiging van rijkswetgeving en behandel je uitleveringsverzoeken en verzoeken voor militaire bijstand. Je schrijft teksten, waaronder toespraken, voorwoorden en persberichten voor de Gouverneur en het Kabinet. Ook schrijf je op verzoek of op eigen initiatief zelfstandig beleidsadviezen.

Functie-eisen

Afgeronde academische opleiding Nederlands recht, bij voorkeur staats- en bestuursrecht;

Kennis van en inzicht in bestuurlijk juridische vraagstukken (academisch werk- en denkniveau);

Ervaring met het werken in een bestuurlijke/politieke omgeving;

Uitstekend probleemoplossend en analytisch vermogen, moet in staat zijn om hoofdtaken te onderscheiden in de beleidsvraagstukken en dit te vertalen naar concrete aandachts- en actiepunten;

Zakelijke, resultaatgerichte, flexibele en discrete instelling;

Gevoel voor politieke, interculturele, bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen, moet kunnen omgaan met belangentegenstellingen en gevoelige aangelegenheden;

Goede beheersing van de Nederlandse en de Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk;

Goede sociale en communicatieve vaardigheden;

Bezit van de Nederlandse nationaliteit.

Salaris en aanstelling

Salariëring conform schaal 11 ALP, Naf. 7020,- (min.) – 8722,- (max.) bij een dienstverband van 32 uur per week, excl. 16% Bovenwindentoeslag. Aanstelling vindt plaats voor de duur van één (1) jaar met een proeftijd van twee maanden, met uitzicht op een vaste aanstelling bij goed functioneren. Op de aanstelling zijn de Arbeidsvoorwaarden Lokaal Personeel in Aruba, Curaçao en Sint Maarten (ALP) van toepassing.

Indiensttreding is bij voorkeur per 1 juni 2024.

Indiensttreding vindt plaats onder de voorwaarde van een positief afgerond antecedenten- en referentenonderzoek. Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Sollicitatie

Uw sollicitatiebrief, voorzien van uw CV, kunt u zenden aan:

Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

o.v.v. vacature junior jurist

Falcon Drive 2

Harbour View – Philipsburg, Sint Maarten

of via email: kabinet@kabgsxm.com

Uw sollicitatie dient uiterlijk 1 maart 2024 te zijn ontvangen. Voor inhoudelijke vragen of vragen over de procedure kunt u contact opnemen met mevr. mr. E. van de Sande, senior adviseur/plaatsvervangend directeur, op telefoonnummer 1 (721) 542-1160 of per email: kabinet@kabgsxm.com