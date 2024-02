Start nieuwbouwproject Scholengemeenschap Bonaire 

KRALENDIJK- De Scholengemeenschap Bonaire (SGB), het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen, het openbaar lichaam Bonaire (OLB) en Fundashon Propiedat Inmobil Boneiru (FPIB) hebben op maandag de start aan van het langverwachte nieuwbouwproject.

De eerste stappen zijn gezet om een moderne onderwijsfaciliteit te realiseren die aansluit bij de groeiende behoeften van het eiland.

Tijdens deze beginfase van vernieuwing vinden verschillende activiteiten plaats op en rondom het huidige schoolcomplex aan de Kaya Frater Odulfinus. Eén van de meest opvallende voorbereidingsactiviteiten is het slopen van de aula, wat ruimte zal maken voor de geplande nieuwbouw. Dit symboliseert het begin van een tijdperk van modernisering van de SGB-locatie aan de Kaya Frater Odulfinus.

Om een soepele uitvoering van het project en de veiligheid van de leerlingen, studenten, docenten en bezoekers te waarborgen, zal het SGB-terrein worden aangepast. Dit omvat het verplaatsen van de hoofdingang naar een speciaal daarvoor aangewezen locatie. De verandering in de hoofdingang is tegelijk een startschot voor meerdere verbeteringen aan het buitenterrein van de SGB-locatie.

Daarnaast wordt een deel van de parkeergelegenheid tijdelijk ondergebracht direct naast de huidige parkeerplaats, wat de veiligheid en het gemak voor alle betrokkenen zal waarborgen gedurende de bouw van het nieuwe schoolcomplex. Partijen vragen om begrip en medewerking tijdens deze transitieperiode, die essentieel is voor de verbetering van het schoolgebouw. De SGB zal samen met FPIB na realisatie van het SGB-MBO-gebouw doorbouwen aan een verbeterd schoolcomplex in de vorm van de nieuwbouw van het VMBO- en SLP-gebouw. Het is de bedoeling dat de locaties voldoen aan hedendaagse bouwstandaarden en technologische vereisten.

Duurzaam

Ook wordt zoveel mogelijk de nadruk gelegd op duurzaamheid en milieuvriendelijkheid, met het oog op een gezonde en groene leeromgeving. Tot slot worden maatregelen getroffen om de toegankelijkheid van scholen te verbeteren, waaronder de aanleg van betere infrastructuur en voorzieningen voor mindervaliden. Het nieuwbouwproject vormt onderdeel van het onderwijshuisvestingsprogramma dat nauwgezet is ontworpen in samenwerking met lokale onderwijsautoriteiten en is een ambitieus initiatief dat de infrastructuur van onderwijsinstellingen op het eiland naar een hoger niveau tilt.