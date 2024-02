Kindercarnaval op Bonaire zonder noemenswaardige incidenten

KRALENDIJK – Het kindercarnaval verliep volgens de politie afgelopen weekend rustig in Rincon en Kralendijk.

Op zaterdag waren er geen noemenswaardige incidenten in Rincon. Op zondag werden echter enkele bestuurders aangesproken in Kralendijk vanwege het parkeren achter barricades. Daarnaast werden vier bestuurders van steps aangesproken omdat ze zich op de openbare weg begaven in afgesloten gebieden tijdens het carnaval. Een fiets werd in bewaring genomen nadat de bestuurder werd aangesproken en weer op de fiets stapte.

Alle wegen waren rond 21:00 uur weer open voor het verkeer.