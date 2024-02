Weerbericht van Bonaire: Wind reversal op woensdag

Komende week zal het weer wisselend en soms onrustig zijn. Een storing zal ervoor zorgen dat er meer bewolking, wisselende wind en de mogelijkheid van enige buien op te merken zijn. Het saharazand die afgelopen weekend duidelijk in de lucht te zien was, is komende dagen minder zichtbaar. Op woensdag gaat de wind draaien van oost naar west. Van deze wind reversal worden weinig problemen verwacht.

Over het algemeen zal het licht bewolkt met droog weer zijn op Bonaire. Het Saharazand die afgelopen dagen zichtbaar was in de lucht, is minder aanwezig. De temperatuur schommelt tussen de 26 en 30 graden Celsius. De wind is zwak tot matig. De bewolking neemt toe gedurende de tweede helft van de week. De kans is dan ook groot dat er een lokale bui gaat vallen.

Windreversal

De wind komt over het algemeen op Bonaire uit het oosten. Op maandag zal deze wind uit het zuid-oosten komen. Op woensdag draait de wind naar het westen. De zogenaamde wind reversal lijkt niet voor al te grote problemen te zorgen. Met 8 tot 12 knopen wind op woensdag, zullen er niet al te grote golven richting de westkust gaan komen.