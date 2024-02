Media Bonaire sturen brief met vragen naar Gezondheidsinspectie over situatie Air Ambulance

KRALENDIJK – In een gezamenlijke brief ondertekend door zeven lokale mediavertegenwoordigers, stellen de schrijvers in totaal dertien vragen aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, als het gaat om de ontstane situatie omtrent de Air Ambulance.

De mediavertegenwoordigers geven aan dat zij op zich geen voorkeur hebben over de keuze van een aanbieder, maar wel moeite hebben met de door Mariadal gegeven onderbouwing.

“Wij willen met klem benadrukken dat wij als mediavertegenwoordigers volstrekt geen voorkeur hebben voor een bepaalde leverancier van medisch luchttransport. Als Fundashon Mariadal een luchtvaartmaatschappij heeft gevonden die een betere kwaliteit kan leveren, dan juichen wij dat als burgers van Bonaire alleen maar van harte toe. Het probleem is echter dat de motivatie achter deze keuze die wij als pers en bevolking van Bonaire hebben mogen ontvangen van de directie van Fundashon Mariadal meer vragen oproept dan antwoorden” staat onder meer in de brief te lezen.

Middels de brief die is ondertekend door Michiel van Bokhorst (op de Klippen), Carmo Cecilia (BONFM), Martijn Hisschemöller (Mega Nieuws), John van ’t Hof (Antilliaans Dagblad), Sylvia de Leon (ABC Online Media), Harald Linkels (Bonaire.nu) en Marit Severijnse (Caribisch Netwerk), hopen de schrijvers antwoord te krijgen op diverse prangende vragen.

De mediavertegenwoordigers wijzen er op dat Fundashon Mariadal doorgaans niet erg sterk is in het beantwoorden van vragen. Zij willen daarom graag van de Inspectie weten in hoeverre zij op de hoogte was van de plannen van Mariadal, wat zij vindt van plannen een eigen luchtvaartonderneming op te zetten en wat voor advies de Inspectie Fundashon Mariadal gaat geven om te komen tot een oplossing van het probleem.

U treft de complete brief hier aan.