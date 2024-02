Inschrijving eerste open Bonaire sprint zwemkampioenschappen in nieuwe buitenzwembad gestart

De inschrijving voor het eerste open Bonairiaanse kampioenschappen sprint in het nieuwe zwembad bij Parke Tului is van start gegaan. Het zwembad is sinds de opening in augustus 2023 volop in gebruik. Met het zwemkampioenschap hoopt de zwembond nog meer inwoners van Bonaire enthousiast te krijgen voor de zwemsport.

Bij de zwem- en waterpolovereniging Barracuda’s en de zwemvereniging Delfins is er sinds de opening dankbaar gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het 25-meterbad wekelijks te gebruiken. Meer dan 100 leden gebruiken dagelijks de faciliteiten die door Indebon worden beheerd. Niet alleen leden. Ook bezoekers van de cruiseschepen, toeristen of bewoners van het eiland mogen gratis het bad gebruiken. Nu het bad officieel in gebruik is genomen, is het tijd voor de volgende stap. De eerste officiële open zwemkampioenschappen sprint worden op 24 februari door de zwembond Aquatics Federation Bonaire georganiseerd.

,,Wij zijn heel blij met de faciliteiten die Bonaire voor de zwemsport heeft geregeld”, aldus Riemkje Dijkstra die bestuurder is bij de zwembond. ,,Sinds de opening zijn er bij de verenigingen vele nieuwe leden bij gekomen. Het mooie is, dit zijn mensen die afkomstig zijn van Bonaire, Nederland en andere landen. Er is een mooie mix”.

Nieuw bad nodig

In het water bij Parke Tului Ligt een groot drijvend ponton. Op het ponton kunnen zwemdocenten of coaches gemakkelijk les geven. Ook staan er bankjes, zodat bezoekers wedstrijden of trainingen kunnen aanschouwen. Op een willekeurige zaterdag wordt er niet alleen in het zwembad gezwommen, ook zijn er meerdere zwemmers actief rondom het zwembad. In het zwembad bij Parke Tului is het in het weekend altijd druk met zwemmers.

,,Ja, het zwembad wordt goed gebruikt. Elke dag is het aan het einde van de middag druk. En ook in het weekend in de ochtenden is het zwembad vol. Daarnaast is dit een geschikte plek om les te geven. Het schoolzwemmen wordt twee keer per week aangeboden. We zijn eigenlijk alweer toe aan een nieuw bad. Dit komt omdat het bad eigenlijk altijd aan het einde van de dag vol is. Zwemmen en waterpolo zijn hier populair”, aldus Dijkstra.

Ook voor zwemmers Special Olympics

De enthousiaste bestuurder is één van drijfveren achter het succes. Niet alleen heeft zij een warm hart voor de zwemsport, ook wil zij in 2024 meerdere evenementen organiseren: ,,Dit is het jaar dat de zwembond op Bonaire twintig jaar bestaat. We willen verschillende evenementen organiseren. Op 24 februari gaan we de eerste zwemkampioenschappen op Bonaire organiseren. Ook de zwemmers die meededen aan de Special Olympics doen die dag mee. In zeven verschillende disciplines kan je mee doen. We nodigen iedereen uit. Ook als je niet lid bent van een vereniging. Tevens zijn toeristen welkom. We hopen een mooie groep deelnemers en publiek te verwelkomen”.

Het kampioenschap vindt plaats op zaterdag 24 februari. Inschrijven kan gedaan worden via deze link.