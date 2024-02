Overheid Bonaire wil beter inzicht in eilandelijke belastingen

KRALENDIJK- Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) wil een beter overzicht krijgen van haar interne processen met betrekking tot eilandbelastingen. Dit verklaarde parlementslid Clark Abraham tijdens de wekelijkse persconferentie van afgelopen vrijdag.

Abraham maakte zijn opmerkingen naar aanleiding van vragen van de lokale pers of het OLB inderdaad voornemens is, om de verantwoordelijkheid voor het innen van haar eigen belastingen weer zelf ter hand te nemen.

Abraham gaf aan dat het de Belastingdienst Caribisch Nederland (B/CN) was die de bestaande overeenkomst, op basis waarvan zij belastingen voor Bonaire int, wenst te beëindigen. Ondertussen is de overeenkomst met B/CN vooralsnog met een jaar verlengd, met de mogelijkheid van een langer durende overeenkomst.

“Wat ik wel wil zeggen is dat het absoluut noodzakelijk is dat Bonaire een beter inzicht krijgt in haar belastingsituatie. Veel dingen lopen niet goed; procedures moeten worden beschreven en geëvalueerd,” aldus Abraham. De problematiek is niet nieuw, omdat de eilandregering al geruime tijd geen goede controle heeft over haar eigen belastingen.

Kassa

Abraham toonde zich overigens ook kritisch over de beslissing van B/CN om de kassafunctie stop te zetten. “Vroeger moest je bijvoorbeeld voor het betalen van de autobelasting een verzekeringsbewijs laten zien. Zonder dit kon je de voertuigbelasting niet betalen. Maar als er geen persoon aan een balie of loket zit, is dit niet mogelijk.”