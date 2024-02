Bestuurscollege Bonaire niet van plan kastanjes uit vuur te halen voor Mariadal

KRALENDIJK- Het bestuurscollege is niet van zins om voor Fundashon Mariadal de kastanjes uit het vuur te halen, nu het er op lijkt dat het ziekenhuis zich in de nesten heeft gewerkt bij het inschakelen van een luchtvaartbedrijf dat niet beschikt over de benodigde vergunningen om tussen de eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen te vliegen.

Dat lieten gedeputeerden Clark Abraham en Anjelica Cicilia op vrijdagmiddag doorschemeren op vragen van de pers. Volgens Abraham heeft het bestuurscollege inmiddels ook haar eigen huiswerk gedaan. “Wij hebben inmiddels overleg gehad met diverse betrokken instanties, die ons hebben aangegeven dat wat Mariadal met Sarpa wil niet kan”.

Abraham zei ook het niet eens te zijn met geluiden als zou Curaçao Bonaire nu in de weg staan, als het gaat om de benodigde toestemming. “Ik zou de vergelijking willen maken met iemand die een huis binnendringt om daar te stelen en die, wanneer hij door de rechter wordt bestraft, boos wordt op die rechter, omdat deze hem dwars zit. Er zijn nu eenmaal wetten en regels die gevolgd moeten worden en dat is ook in deze zaak het geval”, aldus Abraham.

Volgens Abraham heeft de Curaçao Civil Aviation Authority (CCAA) het eiland juist een dienst bewezen, door tijdig te waarschuwen voor het feit dat dit soort vluchten door een buitenlandse maatschappij niet zouden zijn toegestaan.

Niet nieuw

Abraham wees er ook op dat de berichten over die onmogelijkheid van hetgeen Mariadal wil niet nieuw zijn. “Reeds in 2020 is er een advies uitgebracht aan Mariadal, nota bene op haar eigen verzoek, waarin werd uitgelegd dat haar plannen op dit gebied onhaalbaar zijn”.

Volgens Abraham is er inmiddels een door gezaghebber Oleana ondertekende brief onderweg naar Fundashon Mariadal, waarin het bestuurscollege haar stellingname onderbouwt.