Judy Diaz weer terug op oude stek bij ORCO Bank Bonaire

KRALENDIJK – Orco Bank N.V. heeft Judy Diaz benoemd als de nieuwe Country Manager voor het filiaal op Bonaire. De bank toont zich verheugd over het opnieuw aantrekken van Diaz.

De geschiedenis van Diaz bij de ORCO Bank Bonaire begon in 2008, waar ze volgens de bank een cruciale rol speelde in leiderschap en verschillende mijlpalen bereikte, waaronder de renovatie van het pand waar het filiaal sinds 2009 gevestigd is.

Volgens Orco heeft Diaz verder een cruciale rol gespeeld bij het verbeteren van de naamsbekendheid en de concurrentiepositie van de bank, die de afgelopen jaren een gezonde groei wist door te maken.

Groeien

Orco Bank zegt uit te kijken naar het vernieuwde leiderschap van Diaz en zegt te verwachten dat de bank onder leiderschap van Diaz opnieuw verder zal kunnen groeien. ‘