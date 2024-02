INDEBON herstelt trappen bij Chachacha Beach

KRALENDIJK – Het Sportinstituut, INDEBON, heeft de twee trappen laten herstellen bij Chachacha Beach, zodat zwemmers makkelijker de zee in en uit kunnen.

De trappen misten enkele treden. ‘’De missie van INDEBON is dat iedereen op een veilige manier aan sport kan doen. Sport is belangrijk voor de gezondheid van mensen. Wij zijn meteen in actie gekomen, toen wij hoorden van de defecten aan de trappen,’’ zegt Terrence de Jongh, hoofd van INDEBON.

‘’Wij zijn blij dat wij de trappen in minder dan een maand hebben kunnen herstellen. Chachacha is onder andere geliefd bij een groep gepensioneerden die daar elke ochtend zwemmen, groepen mensen die daar oefeningen doen in de zee en ook kinderen die daar leren zwemmen”, aldus De Jongh.