Weekend weerbericht: zand Sahara trekt over Bonaire heen

We naderen het droge seizoen. Dit seizoen is gestart vanaf 1 februari. Komend weekend zal er weinig tot geen regen komen. De temperatuur schommelt tussen de 26 en 31 graden Celsius. Het meest opmerkelijk dit weekend is de komst van Sahara zand naar Bonaire. Komend weekend zal het zicht minder zijn.

De eerste massa stof uit de Sahara van het jaar heeft woensdag de ABC-eilanden bereikt. Dit zand zal komend weekend prominenter aanwezig zijn, voordat deze begin volgende week verdwijnt. Het zand zal witachtige luchten veroorzaken met minder zicht. Mensen met allergieën en ademhalingsproblemen wordt geadviseerd hiermee rekening te houden.

De wind is dit weekend zwak tot matig. De windsnelheid ligt tussen de 10 en 14 knopen wind.