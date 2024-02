Bonaire verplicht bootmeesterlicentie 3 voor commerciële vaart vanaf 2025

Kralendijk – In een poging om de veiligheid op het water te verbeteren, wordt vanaf 1 januari 2025 een bootmeesterlicentie 3 verplicht gesteld voor alle eigenaren en operators van commercieel opererende schepen op Bonaire.

Deze nieuwe vereiste, onderdeel van de Regeling Veiligheid Zeeschepen (ook bekend als Bijlage 6), is gericht op het waarborgen van een veiligere vaaromgeving voor zowel locals als toeristen. Met een toenemende interesse in watersporten en de noodzaak voor een veilig gebruik van het water, beoogt deze maatregel om de kwaliteit van de scheepvaart op het eiland te verhogen.

De regel geldt voor elke eigenaar en operator van lokaal opererende commerciële schepen, inclusief diegene die bootverhuur aanbieden aan toeristen, en vereist dat ten minste één persoon aan boord over de specifieke licentie beschikt. Dit betekent een verhoogde verantwoordelijkheid voor booteigenaren en een stap voorwaarts in het garanderen van veiligheid op zee. Er is een periode voorzien om aan deze nieuwe regel te wennen. In deze tijd kunnen alle eigenaren en operators van commerciële schepen een tijdelijke cursus volgen. Zo kunnen ze blijven varen terwijl ze hun licentie halen.

Naast de nieuwe licentie-eis, worden eigenaren en operators ook herinnerd aan de noodzaak van een natuurvergunning voor het varen in het Bonaire National Marine Park (BNMP), wat de inzet voor milieubescherming en duurzaamheid onderstreept.

Het Havenkantoor van Bonaire heeft aangekondigd in februari een informatiesessie te organiseren. Tijdens deze sessie zal meer uitleg gegeven worden over de invoering van de bootmeesterlicentie 3 en de verwachtingen die hiermee gepaard gaan. Bovendien worden er cursussen aangeboden voor het behalen van de benodigde licentie in samenwerking met DRTC Curaçao en Forma.