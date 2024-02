Bestuurscollege Bonaire maakt belangrijke slag met publicatie BC besluiten

KRALENDIJK- Het bestuurscollege maakt belangrijke slagen met het publiceren van zowel recente als oude BC-besluiten.

Met de publicatie komt het nieuwe BC tegemoet aan de kritiek die zij zelf als oppositie uitte. In de afgelopen jaren ontstond een enorme achterstand in de publicatie van de BC besluiten; iets dat bij wet verplicht is.

“Hoe kunnen wij nu controleren wat het bestuurscollege doet of besluit, als besluiten niet gepubliceerd worden” verzuchte toenmalige oppositieleider Clark Abraham over het gebrek aan publicatie. Rijksvertegenwoordiger Jan Helmond moest er aan te pas komen, om het vorige bestuurscollege te bewegen te werken aan het inlopen van de achterstanden.

De BC besluiten kunnen nu worden geraadpleegd via de volgende link: https://bonairegov.com/bestuur-organisatie/officiele-bekendmakingen/publieke-besluiten/-bc-besluiten

Archief

Behalve de meest recente BC-besluiten is er inmiddels ook een archief, waarmee er per jaartal kan worden gezocht op BC-besluiten, teruggaand tot het jaar 2020.