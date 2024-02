Nederlandse vrouw (62) overleden door ongeval in woning Bonaire

KRALENDIJK – De politie op Bonaire heeft maandagmiddag een onderzoek ingesteld na de vondst van een levenloos lichaam in een woning aan de Kaya Proud. Rond 16:45 uur werd melding gemaakt van het incident, waarop direct een patrouille, ambulancepersoneel, de forensische afdeling van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) en een schouwarts naar de locatie werden gestuurd. Na forensisch onderzoek is gebleken dat de 62-jarige vrouw, met de initialen M.B.S. door een ongeval om het leven is gekomen.

Het lichaam van de vrouw werd voor onderzoek in beslag genomen. Uit de eerste bevindingen van de forensische afdeling blijkt dat zij letsel heeft opgelopen dat haar dood heeft veroorzaakt. De politie heeft niet bekendgemaakt wat de exacte oorzaak van het ongeval is.

De zaak is in onderzoek bij het KPCN om de precieze omstandigheden rond het overlijden van de vrouw te achterhalen.