Lokale kapitein aangehouden met maar liefst 218 kilo cocaïne aan boord

WILLEMSTAD – Op dinsdagavond nam het Maritiem Operatie Centrum van de Kustwacht (MOC) ongebruikelijk vaargedrag waar op zee.

Dit leidde tot de inzet van een ‘Metal Shark’ en een helikopter. Bij aankomst werd geconstateerd dat het om een ‘Yola’-boot ging, tussen Klein Curaçao en Curaçao. Bij terugkeer naar de basis werden enkele vissen aangetroffen.

Bij onderzoek werden verschillende verdachte pakketten ontdekt met ruim 218 kilo cocaïne. De lokale kapitein van het vaartuig werd gearresteerd en is, samen met de pakketten, overgedragen aan Korps Politie Curaçao.

In de tussentijd zijn alle pakketten vernietigd. De betrokken boot is in beslag genomen.