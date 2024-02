Gezaghebber Oleana reikt sleutels van Carnaval 2024 uit

KRALENDIJK – Op woensdagmiddag, hebben de carnavalskoninginnen en Prins i Pancho een ontmoeting gehad met gezaghebber Nolly Oleana om de sleutels voor Carnaval 2024 in ontvangst te nemen.

“Mijn familie, mijn broers en zussen zijn al vele jaren actief in het carnaval. Ze hebben een carnavalsgroep en ik zie elke dag hoe ze zich op het carnaval voorbereid. Ik ben heel dicht bij deze viering betrokken. Iedereen die bijdraagt aan deze feestelijke culturele activiteit laat zijn talent zien, hetzij op muzikaal gebied of door middel van een mooi kostuum. Ik voel me vaak trots op wat mensen neerzetten” zei Oleana.

Veilig

De burgervader deed tegelijkertijd een oproep om te zorgen voor een veilig carnaval en vooral kinderen te beschermen. Specifiek riep Oleana op om gehoorbeschadiging door harde muziek te voorkomen en niet met drank op achter het stuur te kruipen. “Laten wij er met z’n allen een mooi feest van maken”.

Na de serieuze noot overhandigd Oleana de sleutel aan de koningin en Prins i Pancho, waarmee het carnavalsseizoen nu officieel is geopend.