12 nieuwe gevallen van dengue op Bonaire; verdere verspreiding voorkomen

KRALENDIJK – In de week van 22 tot 30 januari van dit jaar zijn er 12 bevestigde gevallen van dengue bij gekomen, zo laat de afdeling Publieke Gezondheid weten. Er zijn nu sinds 1 januari 2024 tot eind vorige week in totaal 18 gevallen van dengue op Bonaire vast gesteld.

Bij de huisartsen is het aantal mensen met klachten die op dengue lijken iets gestegen. Dit was te verwachten omdat het de laatste tijd veel heeft geregend, de dengue mug legt eitjes in stilstaand water.

De afdeling Publieke Gezondheid roept iedereen op om te voorkomen dat dengue zich verder verspreidt. Dat kan door bijv. alle voorwerpen met stilstaand water erin leeg te maken. Het is ook belangrijk dat mensen ervoor zorgen dat de dengue mug geen kans krijgt om hen te prikken. Bijvoorbeeld door zich in te smeren met een antimuggenzalf met DEET erin.

Klachten

De meeste mensen die dengue oplopen, hebben geen of bijna geen klachten. Een klein gedeelte van de mensen met dengue krijgt wel klachten. Het gaat dan om pijn achter de ogen, hoofdpijn, hoge koorts, pijn in de gewrichten en spieren, huiduitslag. De klachten gaan meestal na 1 of 2 weken vanzelf over. De kans op zeer ernstige klachten bij dengue is heel klein.

Advies

Het advies is om bij klachten genoeg water te drinken. Bij koorts kan de persoon alleen paracetamol gebruiken. Gebruik voor de pijn geen middelen die het bloed kunnen verdunnen zoals aspirine, of die bijwerkingen geven zoals maagklachten of zelfs -bloedingen zoals Ibuprofen of Voltaren etc. Als de klachten ernstig zijn, is het advies om naar de huisarts te gaan. De afdeling Publieke Gezondheid werkt nauw samen met huisartsen, laboratoria en het ziekenhuis.