Mariadal-directeur Giovanni Frans op meerdere momenten gewaarschuwd voor vergunningenprobleem SARPA

KRALENDIJK – In een zeer lange brief aan het bestuurscollege legde de algemeen directeur van Fundashon Mariadal, Giovannie Frans, afgelopen weekeinde de schuld voor problemen met de vergunningen van Air Ambulance bij de lokale luchtvaartautoriteiten. Hij verwijst onder meer naar de Curaçao Civil Aviation Authority (CCAA) en DC-ANSP die vluchten van Sarpa ‘plotsklaps en zonder waarschuwing’ zou hebben verboden.

“Laat ik duidelijk zijn: Sarpa beschikt over alle door de autoriteiten vereiste vergunningen en toestemmingen om op de CAS-/BES-eilanden te vliegen, ook voor de interinsulaire vluchten – althans tot zeer recent, toen die na 17 jaar plots en zonder enige waarschuwing werden ingetrokken, zoals ik hierna nog toelicht”, aldus Frans. Frans ontkent hiermee op stellige wijze te zijn gewaarschuwd door de betrokken luchtvaartautoriteiten. Er zijn, afgaande op documenten in het bezit van ABC Online Media, in elk geval twee concrete waarschuwingen gedaan, namelijk één in het jaar 2020 en één daterend van 23 maart 2023.

Rapport

In een stuk gedateerd op 18 maart 2020 nota bene met de titel ‘Rapport in opdracht van Fundashon Mariadal’, opgesteld door voormalig directeur CCAA, Hans de Jong, staat het volgende te lezen: “Om te bepalen of bijvoorbeeld een bepaalde operatie van een luchtvaartmaatschappij uit Colombia is toegestaan op de route Colombia – Bonaire – Curaçao, zal die operatie dus moeten worden getoetst aan zowel de bilaterale afspraken van Nederland (inclusief de BES) met Colombia als de afspraken van Curaçao met Colombia”.

Na een verkenning van specifiek het geval SARPA, komt De Jong tot de volgende conclusie: “Zoals uit voorgaande blijkt, is het door de beperkingen uit de vigerende wet- en regelgeving zoals hierboven beschreven niet mogelijk om medische vluchten te doen verrichten door luchtvaartmaatschappijen die niet geregistreerd zijn op een van de BES-eilanden, anders dan in bijzondere omstandigheden, waarvoor zoals nu al in de praktijk gebeurd is een tijdelijke permit te verlenen”. De Jong verwijst met zijn opmerking over de tijdelijke vergunning naar de stand-by arrangement die tijdens de COVID-19 crisis door uitzonderlijke omstandigheden werd overeengekomen.

Brief

Het rapport van De Jong staat niet op zichzelf. In een brief van 23 maart 2023 met kernmerk CURCW/23/215 en ondertekend door huidig CCAA-directeur Peter Steinmetz, met als onderwerp ‘Cabotagerechten Sarpa’, specifiek gericht aan Frans, staat onder meer het volgende te lezen: “Helaas kan uw verzoek niet in behandeling worden genomen, aangezien zgn. vervoersrechten middels luchtvaartverdragen aan luchtvaartmaatschappijen zijn toegewezen en niet aan derden. Het zou derhalve de luchtvaartmaatschappij dienen te zijn, die – in dit geval – om cabotagerechten verzoekt tussen de Koninkrijkslanden”.

In de tweede alinea van zijn brief, gaat Steinmetz concreet in op de case SARPA: “In het geval van SARPA zijn de bilaterale afspraken tussen Curaçao en Colombia van toepassing, waarin expliciet is overeengekomen dat geen commerciële vervoersrechten mogen worden uitgeoefend door Colombiaanse luchtvaartmaatschappijen tussen Curaçao en, onder andere, het Caribische deel van Nederland.

Bewering

Het is in het licht van bovenstaande informatie moeilijk te bevatten op basis waarvan Frans beweert dat Mariadal, noch SARPA ooit gewaarschuwd zijn voor het feit dat de vluchten van het Colombiaanse bedrijf, op basis van bestaande wet- en regelgeving als ook diverse protocollen, niet mogelijk zouden zijn. Evenmin is duidelijk op basis waarvan hij meent dat er sprake zou zijn van een ‘plotsklaps’, dan wel ‘zonder waarschuwing’ acteren door betrokken autoriteiten.