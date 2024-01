Douane CN aanwezig in Suriname voor viering Internationale Douane dag 

KRALENDIJK/PARAMARIBO- De Wereld Douane Organisatie (WCO-World Customs Organization) heeft 26 januari uitgeroepen tot ‘Internationale Dag van de Douane’ en deze dag wordt wereldwijd gevierd.

Elk jaar kiest het WCO een thema. Voor 2024 luidt het thema: “Douane betrekt traditionele en nieuwe partners met een doel”.

Dit jaar was Suriname aan de beurt om de viering van de Internationale Douane dag te organiseren. Douane Caribisch Nederland werd ook vertegenwoordigd door een kleine delegatie. Vanaf 22 januari vonden verschillende activiteiten plaats in Suriname in aanloop naar de officiële viering van de Douane dag op vrijdag 26 januari.

Op de eilanden van Caribisch Nederland hebben de douaniers de Douane dag gevierd met een gezellig samenzijn.

Toezicht

Douane Caribisch Nederland maakt onderdeel uit van de Belastingdienst Caribisch Nederland (B/CN) en is met name belast met het toezicht op de goederenstroom naar en van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba en de heffing van ABB bij invoer. Als zodanig vormt ze een onderdeel van de Nederlandse Douane.