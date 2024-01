ORCO bank manager geeft startsein voor Ride for the Roses in Bonaire

KRALENDIJK- Judy Diaz, de country manager van ORCO Bank op Bonaire, heeft op zondag de Ride for the Roses in Bonaire geopend. De aftrap markeerde de voortzetting van een traditie die op Bonaire in het jaar 2016 begon.

Diaz memoreerde aan het bescheiden begin van het evenement en de groei die het de afgelopen jaren doormaakte.

“Als Country Manager voor Bonaire, is het mijn grote eer en voorrecht om vandaag voor u te staan bij het Ride for the Roses evenement,” zei Diaz. “Terugkijkend op het begin van dit evenement in 2016, ben ik vervuld van trots, zowel als primaire sponsor sinds het begin als ook als Bonairiaan.”

Diaz benadrukte het engagement van Orco Bank met initiatieven die kankerbewustzijn en educatie binnen de gemeenschap bevorderen. Dias prees het werk van Ride for the Roses en de voortdurende missie van de stichting om individuen en gezinnen die door kanker zijn getroffen te ondersteunen.

“Vandaag is een speciaal moment voor ons allen om samen te komen, jaar na jaar, om bij te dragen als verantwoordelijke burgers,” vervolgde Diaz. “Het is een tijd om ons te verenigen met degenen die kanker hebben bestreden, onze helden, onze overlevenden, en degenen die moedig deze reis voortzetten.”

Blijvende inzet

Diaz zei ook dat de Orco Bank zich blijft inzetten voor dergelijke essentiële gemeenschapsinitiatieven en betuigt zijn oprechte dank aan alle deelnemers en organisatoren voor hun voortdurende inzet voor deze zaak.