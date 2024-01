Weerbericht van Bonaire: wind neemt af, buien blijven komen

Na een aantal weken met krachtige wind, gaat het de komende week rustiger worden. Buien blijven vallen. Richting donderdag is de kans op een lokale bui groot.

De lucht zal deels bewolkt zijn. In het algemeen zullen de dagen droog blijven. Een lokale bui kan voorkomen. De gemiddelde temperatuur ligt tussen de 26 en 30 graden Celsius.

Vooral dinsdag en vrijdag zakt de wind weg. Met windsnelheden tussen de 11 en 15 knopen is het goed weer voor de beginnende kite- of windsurfer. De rest van de week schommelt de wind tussen de 15 en 20 knopen. Dit was anders dan afgelopen week, toen de wind dagelijks bijna de 30 knopen aanraakte.