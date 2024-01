Overheid Bonaire kan ambitieniveau voor serviceverlening aan burger nog niet goed aangeven

KRALENDIJK- Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) is nog niet goed in staat haar eigen ambitieniveau weer te geven, als het gaat om serviceverlening aan de burger.

Dat antwoordden gedeputeerden Anjelica Cicilia en Clark Abraham op vrijdag in vragen van de pers over het aantal bouwvergunningen dat de lokale overheid per week goed zou willen keuren, of wat de doorlooptijd is, die wordt nagestreefd van aanvraag tot afgifte van die vergunningen.

Momenteel duurt het goedkeuren van een bouwvergunning tussen de vier en zes maanden. Dit wordt door velen op het eiland ervaren als lang.

Cicilia gaf toe dat het OLB in de afgelopen jaren een achterstand had opgelopen en dat er aan gewerkt wordt deze weg te werken. “Op dit moment kunnen wij nog niet goed aangeven welke doorloopsnelheid haalbaar is”, aldus Cicilia.

Gedeputeerde Abraham ziet de vraag in een breder perspectief, namelijk alle interactie van de overheid met de klant. “Dit BC ziet dat in de afgelopen jaren de investering in de nodige middelen is achtergebleven. Soms wordt ook gekampt met een onderbezetting als het gaat om medewerkers”.

Cicilia en Abraham merken ook op dat er een betere analyse plaats moet vinden als het gaat om het soort aanvragen. “Op het moment duurt de afgifte voor het neerzetten van een bijgebouw bij een woonhuis even lang als de aanvraag voor de vergunning van het bouwen van een groot resort. Dit is niet logisch.” Minder complexe aanvragen zouden dan sneller afgehandeld moeten worden, dan meer complexe aanvragen.

Geduld

Abraham vraagt om geduld van de burgers, als het gaat om door te voeren verbeteringen. “Ons college is ervan doordrongen dat er verbetering benodigd is. Het is echter ook een probleem dat in de loop van diverse jaren is ontstaan en zich heeft opgebouwd. Ik vraag daarom om geduld om de service aan burgers te verbeteren. Op het moment dat wij daarover concreet beloften kunnen doen, zullen we dat ook zeker communiceren”, beloofde Abraham.