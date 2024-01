Vacancy Beach Attendants

Delfins Beach Resort Bonaire is een groeiend 4-sterren-plus resort bij het idyllische Punt Vierkant. Ons resort staat voor topkwaliteit in een relaxte, typisch Caribische ambiance. Het ligt pal aan zee en wordt omringd door weelderig groene tuinen met een grote variëteit aan palmbomen. Wij bieden onze gasten een ontspannen omgeving met twee zwembaden, een heerlijk strand, verschillende restaurants, een duikschool en luxe sportvoorzieningen. Ook is er een conferentiecentrum.

We zien volop kansen om ons strand nog comfortabeler en sfeervoller te maken en om een hoge mate van service te bieden. Zo hebben we 150 luxe strandbedden met dikke, zachte kussens, een palapa voor een relaxte strandmassage, Serveren we eten en drinken aan de strandbedden en kunnen gasten ook op het strand terecht voor informatie, handdoekenwissel en vele andere diensten. Daarom zijn we per direct op zoek naar:

Beach Attendants (m/v)

Wie ben jij?

Jouw doel is om onze gasten een onvergetelijke ervaring te bezorgen! Je voelt aan wat de gasten willen en bezorgt ze de vakantie van hun leven waar ze met veel plezier aan terugdenken.

Je verzorgt het strand met ligbedjes tot in de puntjes en zorgt dat onze gasten heerlijk kunnen relaxen aan zee. Je houdt de strandbedden schoon en zet ze netjes neer. Je klapt de parasols in en uit. Je begeleidt onze gasten, en voorziet ze van informatie. Je geeft handdoeken en asbakken uit. Je houdt in de gaten of het strand netjes is en ruimt servies en afval op. Je zorgt dat de massage-palapa gastvrijheid uitstraalt. Je neemt bestellingen op en serveert de drankjes en hapjes bij het ligbed. Waar nodig, durf je gasten aan te spreken op gedrag en netheid. Je verleent Eerste Hulp indien nodig en let op de spullen van gasten.

Je hebt gastvrijheid in je DNA met een professionele en persoonlijk benadering. Je kunt goed luisteren naar de wensen van onze gasten en draagt creatieve suggesties aan. Verantwoordelijkheden en kansen zie je meteen en pak je direct op. Wij zijn een internationale organisatie, waarin alle nationaliteiten welkom zijn om te solliciteren.

Wat vragen wij?

Je hebt een fantastische teamspirit en communiceert open met al je collega’s.

Je hebt een positieve instelling en klaagt niet, maar zoekt oplossingen.

Flexibiliteit staat bij jou voorop, zo schakel jij snel tussen verschillende werkzaamheden.

Je bent gastvrij en sociaal. Je houdt ervan om een praatje en een grapje te maken.

Je hebt oog voor de gast en herkent deze ook bij terugkerend bezoek aan het strand,

je weet bijvoorbeeld zijn naam en favoriete drankje nog. Je kunt Eerste hulp verlenen of bent bereid tot het volgen van een cursus.

Je hebt ervaring in een dienstverlenende functie.

Je bent makkelijk in de omgang met verschillende nationaliteiten en culturen.

Je bent bereid op wisselende tijden en in weekenden te werken

Jij beheerst in ieder geval de Nederlandse en/of Engelse taal goed, andere talen zijn meer dan welkom.

Je kunt het fysiek aan om de houten strandbedden te verplaatsen.

Wat bieden wij?

Je komt in een team met leuke en gemotiveerde collega’s. Je ontvangt een goede beloning en aanvullende arbeidsvoorwaarden. Zo hebben we gratis transport naar het werk en een Delfins Academy met online workshops. We vinden in ons resort persoonlijke ontwikkeling belangrijk en daarom kun je binnen je functie ook andere taken oppakken.

Solliciteren

Schriftelijke sollicitaties voorzien van je cv en een motivatie kan je sturen aan werk@delfinsbeachresort.com