Bestuurscollege Bonaire bezorgd over situatie met Air Ambulance

KRALENDIJK – Het bestuurscollege van Bonaire is bezorgd over de onduidelijke situatie die is ontstaan rondom de Air Ambulance service bij Fundashon Mariadal.

Op 24 januari jl. liep het contract met oude operator Medicair af en kondigde het ziekenhuis een samenwerking aan met nieuwe partner Sarpa. Hoewel het Colombiaanse Sarpa met de nodige fanfare werd binnengehaald, blijkt de maatschappij niet te beschikken over vergunningen om te mogen vliegen tussen de eilanden onderling. Wel mag Sarpa vluchten uitvoeren tussen Bonaire en Colombia.

Het grootste deel van de ambulancevluchten wordt echter uitgevoerd tussen de eilanden onderling en dan met name de ABC eilanden. Eerder al had Curaçao Civil Aviation Authority (CCAA) laten weten dat Sarpa niet beschikt over de rechten om tussen de eilanden te vliegen. Op vrijdag trapte echter ook de Arubaanse luchtvaartautoriteit stevig op de rem en liet een vliegtuig van Sarpa, dat klaar stond op de luchthaven van Aruba om te vertrekken naar Bonaire, weten dat die vlucht niet past binnen de rechten die de maatschappij heeft en daarom niet toegestaan was.

Gedeputeerde Nina den Heyer zei op vrijdag dat het bestuurscollege door Fundashon Mariadal nooit op de hoogte was gesteld van het voornemen om de samenwerking met het lokaal gevestigde Medicair te verbreken, om vervolgens een contract aan te gaan met een buitenlandse maatschappij.

Zorgen

Ook gaf de gedeputeerde in reactie op vragen van ABC Online Media aan dat de situatie het bestuurscollege wel de nodige zorgen baart. “Wij gaan er officieel niet over, maar natuurlijk maken wij ons ook zorgen over de geluiden en de ontwikkelingen, aldus Den Heyer”. De gedeputeerde vertelde dat er inmiddels ook een brief was uitgegaan naar Fundashon Mariadal met vragen om aanvullende informatie en uitleg over de handelwijze en de beslissingen genomen door het ziekenhuis.

Onderzoek

Door de gerezen situatie met Sarpa, dat telkens zonder de benodigde vergunningen vluchten naar Curaçao en Aruba probeert uit te voeren, is nu door de gezamenlijke luchtvaartautoriteiten besloten een officieel onderzoek te starten naar het incident.

Het uitvoeren van vluchten tussen de eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen en Aruba is voorbehouden aan luchtvaartmaatschappijen die op een van de eilanden is gevestigd, dan wel Nederlandse maatschappijen. Andere maatschappijen mogen die vluchten niet uitvoeren, zonder dat daarvoor speciale vrijheden worden verleend. CCAA-directeur Peter Steinmetz liet eerder al weten niet voornemens te zijn die rechten aan Sarpa te verlenen, zeker niet zolang er ook lokale maatschappijen zijn die dit soort vluchten uit kunnen voeren.

Onduidelijk

Het is onduidelijk wat er nu zal gaan gebeuren, nu het vliegtuig van Sarpa geen ambulancevluchten naar de zustereilanden uit mag voeren. In geval van een noodsituatie of calamiteit kan zich de situatie voordoen dat er, althans vanuit Fundashon Mariadal, geen ambulancevliegtuig beschikbaar is.

Medicair heeft inmiddels een eigen medische crew aangesteld, terwijl de vliegtuigen zijn uitgerust met de nodige medische apparatuur. “Wij staan zoals altijd klaar voor het uitvoeren van ambulancevluchten vanaf Bonaire en de regio, maar niet langer onder contract bij Mariadal”, zegt Medicair directeur René Winkel. Het bedrijf biedt haar diensten nu zelfstandig aan, zonder tussenkomst van het ziekenhuis.