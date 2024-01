Succesvolle open dag over baarmoederhalskankerscreening Bonaire

KRALENDIJK- Op donderdag heeft het team van Bevolkingsonderzoek Caribisch Nederland in samenwerking met Fundashon Mariadal een Open Dag gehouden over baarmoederhalskankerscreening.

Geïnteresseerden konden met al hun vragen over het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker terecht. Dames tussen 30 en 60 jaar konden direct een afspraak inplannen voor een uitstrijkje.

Vragen

Voor verdere vragen over de baarmoederhalskankerscreening kunt u contact opnemen via telefoon of whatsapp (+599) 781 0476 of per e-mail screeningCN@rivm.nl.