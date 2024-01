Hoogleraar van Rijn: ,,Bonaire strijd voor je zelfbeschikkingsrecht”

KRALENDIJK – In het gemeentehuis Pasangrahan van Bonaire heeft Arjen van Rijn gisteravond een lezing gegeven. In zijn lezing pleitte de hoogleraar ervoor dat Bonaire moet gaan strijden voor het zelfbeschikkingsrecht. Met dit recht zou het eiland zelf keuzes kunnen en mogen maken.

De lezing van hoogleraar Arjen van Rijn werd gisteravond in het gemeentehuis van Bonaire met veel belangstelling gevolgd. De publieke tribune was volledig gevuld. In de raadzaal waren aanwezig een panel met drie leden en hoogleraar Arjen van Rijn. Laatstgenoemde gaf een lezing over de geschiedenis van de BES-eilanden. Ook liet van Rijn, die tevens adviseur is van de eilandsraad, weten dat Bonaire goed moet nadenken over het zelfbeschikkingsrecht. De hoogleraar liet in één van zijn statements weten: ,,Laat je niet overrompelen door centrale regels uit Nederland. Denk na over het zelfbeschikkingsrecht”.

Zelfbeschikkingsrecht

Het collectieve recht op zelfbeschikking is de autonomie die volken en staten hebben. Het VN-verdrag heeft in 1966 bepaalt dat volken recht hebben op zelfbeschikking. Het is een onderdeel van de mensenrechten.

Panellid Ramiro Richards liet in een reactie na de lezing van Arjen van Rijn weten: ,,Het is heel triest hoe het nu gaat. Den Haag bepaalt voor Bonaire welke regels wij moeten volgen. De regels omtrent bijvoorbeeld jeugdzorg in Nederland moeten wij van hen kopiëren. Er is op dit moment te weinig inbreng van de eilanden. Nederland bepaalt”.

Al jaren kampt Bonaire met problemen omtrent bijvoorbeeld de gezondheidszorg, onderwijs en dus de jeugdzorg. Nederland bepaalt voor Bonaire welke regels zij hierin moeten volgen. Dit strookt soms niet met de lokale structuur en cultuur van het eiland.